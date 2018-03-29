В Киеве выступит немецкий диджей и продюсер Fritz Kalkbrenner

29 марта, 2018, 16:36

30 марта в украинской столице выступит Fritz Kalkbrenner - немецкий музыкальный продюсер и диджей, младший брат известного техно-исполнителя Пола Калькбреннера

Выступления пройдут в клубе CHI в рамках серии вечеринок "Portraits".

Дебютный альбом Фрица Here Today Gone Tomorrow, вышедший в 2010 году, имел невероятный успех. Он занял место в первой десятке лучших чартов года, находился в первой пятерке альбомов на iTunes и был признан альбомом года по версии журнала Raveline. Еще на заре своей музыкальной карьеры Фриц был номинирован на премию Echo critic's choice.

Сегодня он мастерски сочетает хаус, соул и хип-хоп и готовится представить в Киеве свой альбом Grand Départ. Но мало кто знает, что техно и хаусом Фриц увлекся не сразу.

В начале 90-х годов, когда брат Фрица Пол и его лучший друг Sascha Funke сходили с ума от техно-битов, сам Фриц увлекался творчеством Eric B. & Rakim, KRS One и Wu-Tang Clan. Он изучал их звучание и запомнил сотни текстов, еще не зная, что тем самым закладывает фундамент для будущего успеха.

В 1997 году Фриц наконец проникся техно-сценой. Он начал посещать легендарные берлинские заведения. Клубы WMF, Tresor и Suicide Circus стали местами его музыкальных исследований. В перерыве между вечеринками Фриц также пытался создать собственную музыку.

В 2003 году в дебютном альбоме Bravo исполнителя Sascha Funke вышел трек "Forms & Shapes". Он стал первым проектом Фрица в качестве исполнителя и мгновенно превратился в клубный хит. Позже Фриц сотрудничал с Alexander Kowalski, DJ Zky и Monika Kruse, и параллельно продолжал пробовать себя в качестве композитора на оборудовании брата.

Новый виток карьеры Фрица ознаменован тем, что он спел в композиции "Sky an Sand" - саундтрек к фильму Berlin Calling (Берлин зовет), в котором его брат Пол сыграл главную роль. Далее появился лейбл, который поддержал начинающего композитора, и песни, в которых соул переплетается с хаусом, а над ними возвышается яркий голос Фрица.

Уже около 10 лет Фриц гастролирует по миру. По мотивам его международного тура даже сняли документальный фильм. Его постоянно приглашают в гости лучшие мировые издания и проекты — от Boiler Room в Electronic Beats. Кроме того, он успел выступить в музыкальной лаборатории британского журнала Mixmag.

Выступление Fritz Kalkbrenner в Киеве станет третьим событием в серии вечеринок "Portraits". В рамках серии в Украине уже выступили Tale of Us и Maceo Plex. Всего "Portraits" будет насчитывать пять мероприятий, призванных раскрыть главные фигуры современной электронной музыки.