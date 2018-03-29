В Киеве пешеход попал под Daewoo в нескольких метрах от подземного перехода

29 марта, 2018, 22:31

В Днепровском районе Киева автомобиль Daewoo Lanos сбил пешехода-нарушителя

Как рассказал Вартовым Еспресо водитель Daewoo, он двигался по Дарницкой площади в направлении моста Патона, как вдруг слева между авто, стоявшими на светофоре, выскочил пешеход. Водитель Daewoo совершил экстренное торможение, однако избежать наезда не смог.

Врачи "скорой", прибывшие на место происшествия, госпитализировали молодого мужчину с тяжелыми травмами. Стоит отметить, что ДТП произошло в нескольких метрах от подземного пешеходного перехода.