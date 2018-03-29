 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Киеве 30-31 марта в некоторых районах отключат воду. Список адресов

30-31 марта в некоторых районах столицы частично ограничат водоснабжение

Об этом сообщает КГГА.

В некоторых районах Киева с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта 2018 года частично ограничат водоснабжение. По информации "Киевводоканал", в то время состоится отключение водопроводной насосной станции "Крутогорный" для выполнения работ по замене старого оборудования на современные электродвигатели.

Отмечается, что станция "Крутогорный" была введена в эксплуатацию 48 лет назад и нуждалась в замене морально и технически устаревшего оборудования, дальнейшая эксплуатация которого могла бы повлечь технические риски.

Во время отключения будет частично ограничено водоснабжение в следующих зонах:

  1. Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума - 1,0-2,0 атм.):

Голосеевский район

  • район Голосеево – Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;

  • проспект Науки – Стратегическое шоссе и смежные улицы.

Святошинский район

  • "Никольская Борщаговка" в районе улиц Гната Юры, Владимира Покатила, Семьи Сосниных и смежных улиц.

Соломенский район

  • жилой массив "Первомайский" в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовского бульвара, ул. Питерской и смежных улиц;

  • жилой массив "Соломенка" в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;

  • жилой массив "Чоколовка" (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта "Киев") - полностью;

  • группа жилых массивов "Отрадный" (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) - полностью.

2. Ограничение водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:

Голосеевский район

  • жилые массивы "Теремки-1", "Теремки-2" - полностью;

  • многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;

  • район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м "Теремки";

Святошинский район

  • жилой массив "Никольская Борщаговка" - полностью;

  • жилой массив "Южная Борщаговка" - полностью;

  • жилой массив "Академгородок" в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;

  • район Галаганы в границах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.

Соломенский район

  • район Шулявка в границах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.

Шевченковский район

  • жилой массив "Нивки" - полностью.

Для обеспечения водой жителей столицы «Киевводоканалом» будет организовано під'ізд автоцистерн с водой по следующим адресам:

  • ул. Академика Стражеско на перекрестке с ул. Героев Севастополя;
  • ул. Шепелева на перекрестке с ул. Новопольовою;
  • ул. Семьи Идзиковский, 35;
  • просп. Воздухофлотский, 84;
  • ул. Ломоносова на углу с пров. Коломийского.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

29 марта, 2018 четверг

28 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать