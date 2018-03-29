В Киеве 30-31 марта в некоторых районах отключат воду. Список адресов
Об этом сообщает КГГА.
В некоторых районах Киева с 10:00 30 марта до 7:00 31 марта 2018 года частично ограничат водоснабжение. По информации "Киевводоканал", в то время состоится отключение водопроводной насосной станции "Крутогорный" для выполнения работ по замене старого оборудования на современные электродвигатели.
Отмечается, что станция "Крутогорный" была введена в эксплуатацию 48 лет назад и нуждалась в замене морально и технически устаревшего оборудования, дальнейшая эксплуатация которого могла бы повлечь технические риски.
Во время отключения будет частично ограничено водоснабжение в следующих зонах:
- Снижение надежности водоснабжения (снижение давления в водопроводных сетях до значений пожарного минимума - 1,0-2,0 атм.):
Голосеевский район
-
район Голосеево – Амурская площадь, центральные части улиц Васильковская и Ломоносова и Голосеевского проспекта, а также смежные улицы;
-
проспект Науки – Стратегическое шоссе и смежные улицы.
Святошинский район
-
"Никольская Борщаговка" в районе улиц Гната Юры, Владимира Покатила, Семьи Сосниных и смежных улиц.
Соломенский район
-
жилой массив "Первомайский" в районе ул. Авиаконструктора Антонова, Чоколовского бульвара, ул. Питерской и смежных улиц;
-
жилой массив "Соломенка" в районе Воздухофлотского проспекта, улиц Соломенской и Андрея Головко, проспекта Лобановского;
-
жилой массив "Чоколовка" (застройка от Чоколовского бульвара до аэропорта "Киев") - полностью;
-
группа жилых массивов "Отрадный" (застройка в районе, ограниченном бульваром Вацлава Гавела, ул. Гарматная, Отрадным проспектом, улицами Новополевая и Пост-Волынская) - полностью.
2. Ограничение водоснабжения на верхних этажах многоэтажной застройки:
Голосеевский район
-
жилые массивы "Теремки-1", "Теремки-2" - полностью;
-
многоэтажная застройка вдоль проспекта Науки и смежных улиц;
-
район Голосеево от Голосеевской площади до ж/м "Теремки";
Святошинский район
-
жилой массив "Никольская Борщаговка" - полностью;
-
жилой массив "Южная Борщаговка" - полностью;
-
жилой массив "Академгородок" в районе ул. Генерала Витрука и смежных улиц;
-
район Галаганы в границах улиц Дружковская и Чистяковская, проспекта Победы.
Соломенский район
-
район Шулявка в границах улиц Вадима Гетьмана, Выборгской, Гарматной, Полевой и смежных улиц.
Шевченковский район
-
жилой массив "Нивки" - полностью.
Для обеспечения водой жителей столицы «Киевводоканалом» будет организовано під'ізд автоцистерн с водой по следующим адресам:
- ул. Академика Стражеско на перекрестке с ул. Героев Севастополя;
- ул. Шепелева на перекрестке с ул. Новопольовою;
- ул. Семьи Идзиковский, 35;
- просп. Воздухофлотский, 84;
- ул. Ломоносова на углу с пров. Коломийского.