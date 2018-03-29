В Голосеевском районе столицы столкнулись два автомобиля, одного из водителей госпитализировали с сотрясением мозга
29 марта, 2018, 14:43
В результате ДТП в Голосеевском районе 2 водителей попали в больницы, у одного из них обнаружили ушибы грудной клетки и сотрясение мозга
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
В Голосеевском районе Киева на пересечении улиц Сумской и Казацкой столкнулись автомобиль Honda и Chevrolet.
По словам свидетелей, Chevrolet двигался по главной дороге, однако его не пропустила водитель автомобиля Honda. Водителя Chevrolet с ушибом грудной клетки и сотрясением мозга забрала скорая.
Полицейские рассказывают, водитель Honda по приезду друзей поехала с ними в больницу. На месте работают патрульные, ждут приезда следователей, и устанавливать обстоятельства ДТП.
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