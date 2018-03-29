В Эстонии уволили 12 спасателей за незнание государственного языка

29 марта, 2018, 18:39

Спасательный департамент Ида-Вирумаахского уезда уволил 12 сотрудников из-за недостаточного владения ими эстонским языком

Об этом сообщает издание Err.ee.

В руководстве департамента решение объяснили тем, что сотрудники не смогли улучшить свои знания государственного языка с 2010 года.

"Причина увольнения заключается в том, что для спасателей законом установлены языковые требования, соответствующие категории эстонского языка B1. Эти 12 работников, с которыми мы прекращаем трудовые отношения с 29 марта, практически не владеют эстонским языком", - пояснил руководитель восточно-эстонского спасательного центра Айлар Хольцман.

По его словам, с 2010 года спасательный центр организовывал ежегодные языковые курсы, на которые за восемь лет потратил более 70 тысяч евро. В результате 23 человека смогли сдать экзамен на B1, еще по четыре спасателя сдали экзамен на B2 и С1.

"Что касается тех, у кого речь вообще не улучшилась, кто не пытался отвечать требованиям, мы решили освободить место для молодых ребят, которые согласны отправится учиться в Вяйке-Маарив", - заявил Хольцман.

В отличие от других региональных центров, в Идаском спасательном центре рабочая квота в 48 работников превышена на трех человек. Поэтому вакансии после увольнения такого количества работников там намерены заполнить в ближайшие полгода.