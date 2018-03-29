В Британии осквернили единственный памятник Дэвиду Боуи

29 марта, 2018, 18:58

Еще не прошло 48 часов с момента презентации первого мемориала британского певца Дэвида Боуи, как неизвестные испортили его надписями

Об этом сообщает The Guardian.

Статую Дэвида Боуи в городе Эйлсбери осквернили менее, чем через 48 часов после ее презентации 25 марта. Слова "Сначала накормите бездомных" написали на полу перед мемориалом, а "RIP DB" нанесли краской на стену за статуей.

Отмечается, что памятник был профинансирован за счет грантов и кампании Kickstarter музыкального промоутера Дэвида Стопса.

"Это публичное произведение искусства, и мы будем заботиться о нем на ежедневной основе. На нем размещена круглосуточная веб-камера, поэтому кто бы это не сделал, мы записали их на камеру", - заявил Стопс.