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В Британии осквернили единственный памятник Дэвиду Боуи


фото: theguardian
Еще не прошло 48 часов с момента презентации первого мемориала британского певца Дэвида Боуи, как неизвестные испортили его надписями

Об этом сообщает The Guardian.

Статую Дэвида Боуи в городе Эйлсбери осквернили менее, чем через 48 часов после ее презентации 25 марта. Слова "Сначала накормите бездомных" написали на полу перед мемориалом, а "RIP DB" нанесли краской на стену за статуей.

Отмечается, что памятник был профинансирован за счет грантов и кампании Kickstarter музыкального промоутера Дэвида Стопса.

"Это публичное произведение искусства, и мы будем заботиться о нем на ежедневной основе. На нем размещена круглосуточная веб-камера, поэтому кто бы это не сделал, мы записали их на камеру", - заявил Стопс.

 
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