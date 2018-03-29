В Белграде неизвестный хотел взорвать себя у здания парламента
Об этом сообщает Blic.
63-летний мужчина приехал в парламент на своем автомобиле около часа дня, машина была сильно повреждена. Человек угрожала совершить самоубийство, подорвав себя.
На место инцидента прибыли полиция, скорая помощь и спасатели, а также специальные полицейские силы для нейтрализации взрывных устройств.
После часа переговоров мужчина сдался. Его доставили в психиатрическую больницу.
По неофициальной информации СМИ, человек, пытавшийся наложить на себя руки, - бывший военнослужащий сербской армии. Он имел при себе пистолет и ручную гранату.
Здание парламента эвакуировали. С помощью металлоискателя осмотрели все припаркованные поблизости автомобили. На месте остаются значительные силы полиции.
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