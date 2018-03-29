В Белграде неизвестный хотел взорвать себя у здания парламента

29 марта, 2018, 17:34

Неизвестный мужчина угрожал взорвать себя у стен сербского парламента в Белграде

Об этом сообщает Blic.

63-летний мужчина приехал в парламент на своем автомобиле около часа дня, машина была сильно повреждена. Человек угрожала совершить самоубийство, подорвав себя.

На место инцидента прибыли полиция, скорая помощь и спасатели, а также специальные полицейские силы для нейтрализации взрывных устройств.

После часа переговоров мужчина сдался. Его доставили в психиатрическую больницу.

По неофициальной информации СМИ, человек, пытавшийся наложить на себя руки, - бывший военнослужащий сербской армии. Он имел при себе пистолет и ручную гранату.

Здание парламента эвакуировали. С помощью металлоискателя осмотрели все припаркованные поблизости автомобили. На месте остаются значительные силы полиции.