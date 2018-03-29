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УЕФА таки рассмотрит инцидент с флагом "ДНР" на матче Лиги чемпионов


фото: homefans.net
УЕФА принял к рассмотрению жалобу Федерации футбола Украины, относительно флага "ДНР" на матче Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером"

Об этом сообщает "Футбол 24".

Присланную ФФУ жалобу направили дисциплинарному инспектору УЕФА для изучения материалов и возбуждении производства. Решение будет принято до 5 апреля. Если вывод инспектора будет положительным, дисциплинарный комитет УЕФА откроет против "Ромы" соответствующее дело.

 

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