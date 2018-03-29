УЕФА таки рассмотрит инцидент с флагом "ДНР" на матче Лиги чемпионов
29 марта, 2018, 13:47
УЕФА принял к рассмотрению жалобу Федерации футбола Украины, относительно флага "ДНР" на матче Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером"
Об этом сообщает "Футбол 24".
Присланную ФФУ жалобу направили дисциплинарному инспектору УЕФА для изучения материалов и возбуждении производства. Решение будет принято до 5 апреля. Если вывод инспектора будет положительным, дисциплинарный комитет УЕФА откроет против "Ромы" соответствующее дело.
- 13 февраля в Риме во время повторного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Ромой" и "Шахтером" итальянские болельщики размахивали в своем секторе флагом "ДНР".
- Несмотря на то, что демонстрация политической символики во время матчей запрещена регламентом, УЕФА в очередной раз проигнорировал факт ее демонстрации пророссийскими болельщиками.
- Тем временем, ФИФА начала расследование в отношении расистских выкриков российских болельщиков в адрес футболистов сборной Франции во время товарищеского матча в Санкт-Петербурге.
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