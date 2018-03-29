Ученые создали прибор, выявляющий инсульт за 30 секунд и с точностью 92%

29 марта, 2018, 14:53

Исследователи из США разработали устройство в форме козырька, которое способно за 30 секунд выявить инсульт с точностью в 92%

О его испытаниях они рассказали в статье в журнале Journal of Neurointerventional Surgery, передает EurekAlert!

Ученые отметили поразительную разницу в точности в сравнении со стандартными медицинскими процедурами - бывшие методики позволяли определить потенциальную болезнь с точностью от 40 до 89%.

"Козырек" разработчики протестировали на 248 участниках, 41 из которых пострадали от острого инсульта, 128 имели менее выраженные симптомы, а 79 были здоровы. Выявить пациентов с инсультом удалось в 93% случаев, отличить здоровых от больных - в 92% случаев.

Как отметили разработчики, устройство с помощью радиоволн проверяет движение жидкостей в мозге. При инсульте это позволяет выявить изменения в проходимости сосудов. Чем сильнее выражены изменения, тем серьезнее повреждения мозга пациента.

При выявлении инсульта пациенту в течение 24 часов проводится операция, но каждый час после инсульта вероятность успешного результата снижается на 20%, объясняют исследователи. Поэтому необходимо выявить инсульт как можно быстрее.

По их мнению, "козырек" может изменить систему распределения пациентов по клиникам, так как в случае инсульта персонал может быстрее и точнее определить болезнь и своевременно начать делать нужные процедуры.

"Трансфер между больницами занимает много времени, - отметил один из разработчиков устройства Рэймонд Тернер. "Если мы сможем предоставить информацию персоналу быстрее, это может изменить процесс лечения инсульта и спасти много жизней".

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