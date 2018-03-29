Ученые создали прибор, выявляющий инсульт за 30 секунд и с точностью 92%
О его испытаниях они рассказали в статье в журнале Journal of Neurointerventional Surgery, передает EurekAlert!
Ученые отметили поразительную разницу в точности в сравнении со стандартными медицинскими процедурами - бывшие методики позволяли определить потенциальную болезнь с точностью от 40 до 89%.
"Козырек" разработчики протестировали на 248 участниках, 41 из которых пострадали от острого инсульта, 128 имели менее выраженные симптомы, а 79 были здоровы. Выявить пациентов с инсультом удалось в 93% случаев, отличить здоровых от больных - в 92% случаев.
Как отметили разработчики, устройство с помощью радиоволн проверяет движение жидкостей в мозге. При инсульте это позволяет выявить изменения в проходимости сосудов. Чем сильнее выражены изменения, тем серьезнее повреждения мозга пациента.
При выявлении инсульта пациенту в течение 24 часов проводится операция, но каждый час после инсульта вероятность успешного результата снижается на 20%, объясняют исследователи. Поэтому необходимо выявить инсульт как можно быстрее.
По их мнению, "козырек" может изменить систему распределения пациентов по клиникам, так как в случае инсульта персонал может быстрее и точнее определить болезнь и своевременно начать делать нужные процедуры.
"Трансфер между больницами занимает много времени, - отметил один из разработчиков устройства Рэймонд Тернер. "Если мы сможем предоставить информацию персоналу быстрее, это может изменить процесс лечения инсульта и спасти много жизней".
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