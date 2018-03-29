 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ученые создали прибор, выявляющий инсульт за 30 секунд и с точностью 92%

Исследователи из США разработали устройство в форме козырька, которое способно за 30 секунд выявить инсульт с точностью в 92%

О его испытаниях они рассказали в статье в журнале Journal of Neurointerventional Surgery, передает EurekAlert!

Ученые отметили поразительную разницу в точности в сравнении со стандартными медицинскими процедурами - бывшие методики позволяли определить потенциальную болезнь с точностью от 40 до 89%.

"Козырек" разработчики протестировали на 248 участниках, 41 из которых пострадали от острого инсульта, 128 имели менее выраженные симптомы, а 79 были здоровы. Выявить пациентов с инсультом удалось в 93% случаев, отличить здоровых от больных - в 92% случаев.

Как отметили разработчики, устройство с помощью радиоволн проверяет движение жидкостей в мозге. При инсульте это позволяет выявить изменения в проходимости сосудов. Чем сильнее выражены изменения, тем серьезнее повреждения мозга пациента.

При выявлении инсульта пациенту в течение 24 часов проводится операция, но каждый час после инсульта вероятность успешного результата снижается на 20%, объясняют исследователи. Поэтому необходимо выявить инсульт как можно быстрее.

По их мнению, "козырек" может изменить систему распределения пациентов по клиникам, так как в случае инсульта персонал может быстрее и точнее определить болезнь и своевременно начать делать нужные процедуры.

"Трансфер между больницами занимает много времени, - отметил один из разработчиков устройства Рэймонд Тернер. "Если мы сможем предоставить информацию персоналу быстрее, это может изменить процесс лечения инсульта и спасти много жизней".

Читайте также: Люди не станут сильнее и не будут жить дольше. Ученые объясняют, почему наш вид достиг предела развития

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

29 марта, 2018 четверг

28 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать