UA:Первый и СТБ не будут проверять за показ карты Украины без Крыма, - Нацсовет

29 марта, 2018, 17:12

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не проводить внеплановые проверки телеканалов СТБ и UA:Первый за обнародование в эфире карт Украины без оккупированного Россией Крыма

Об этом рассказал член Нацсовета Сергей Костинский, передает "Радио Свобода".

"Мы действительно инициировали внесение вопроса о проверке в повестку дня и хотели понять, действительно ли здесь есть призывы к непризнанию территориальной целостности Украины. Состоялась дискуссия, в ходе которой телеканалам удалось показать позицию, что это была техническая ошибка. Специалисты, причастные к ошибке, были наказаны. На СТБ был уволен человек, на UA: Первый четверо специалистов получили выговоры ", - сказал Костинский.

При этом член Нацсовета отметил, что лично он голосовал за проведение проверок.

"Такое решение было бы знаковым для индустрии - что этот вопрос является принципиальным. Было важно назначить проверки, потому что Крым - это такой вопрос, через который нельзя переступать. Но я рассматриваю этот вопрос и в более глобальном дискурсе. Надеюсь, что сегодняшняя дискуссия была значимой. То, что проверка не состоялась, еще не значит, что ее не будет в отношении других каналов, которые покажут карту Украины без Крыма ", - добавил Костинский.