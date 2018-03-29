UA:Первый и СТБ не будут проверять за показ карты Украины без Крыма, - Нацсовет
Об этом рассказал член Нацсовета Сергей Костинский, передает "Радио Свобода".
"Мы действительно инициировали внесение вопроса о проверке в повестку дня и хотели понять, действительно ли здесь есть призывы к непризнанию территориальной целостности Украины. Состоялась дискуссия, в ходе которой телеканалам удалось показать позицию, что это была техническая ошибка. Специалисты, причастные к ошибке, были наказаны. На СТБ был уволен человек, на UA: Первый четверо специалистов получили выговоры ", - сказал Костинский.
При этом член Нацсовета отметил, что лично он голосовал за проведение проверок.
"Такое решение было бы знаковым для индустрии - что этот вопрос является принципиальным. Было важно назначить проверки, потому что Крым - это такой вопрос, через который нельзя переступать. Но я рассматриваю этот вопрос и в более глобальном дискурсе. Надеюсь, что сегодняшняя дискуссия была значимой. То, что проверка не состоялась, еще не значит, что ее не будет в отношении других каналов, которые покажут карту Украины без Крыма ", - добавил Костинский.
- Напомним, 16 марта в вечернем выпуске новостей на телеканале UA: Первый в прямом эфире показали карту Украины без Крыма. В этот же день карту Украины без Крыма показал телеканал СТБ в программе "Холостяк".
- Представители телеканалов объяснили эти инциденты техническими ошибками.
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