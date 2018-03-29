Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном: Говорит, что тот может, наконец, сделать правильный выбор для человечества

29 марта, 2018, 07:38

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что глава КНДР Ким Чен Ын в конце концов сделает правильный выбор в пользу своего народа и человечества

Об этом американский президент написал в своем аккаунте в Twitter.

Он рассказал, что получил уведомление от китайского президента Си Цзиньпина о том, что его встреча с северокорейским лидером прошла очень хорошо, и что Ким Чен Ын с нетерпением ожидает встречу с президентом США.

"В течение многих лет и большое количество администраций говорили, что мир и ядерное разоружение на Корейском полуострове не имеет даже незначительной возможности. Теперь есть хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает то, что будет правильным для его людей и для человечества. Ждем нашей встречи", - подчеркнул Трамп.

При этом он добавил, что не стоит забывать, что сейчас США максимально давят санкциями на Северную Корею и это давление следует поддерживать любой ценой.

Читайте также: "Потепления" между США и КНДР. Что происходит