Трамп готов встретиться с Ким Чен Ыном: Говорит, что тот может, наконец, сделать правильный выбор для человечества
Об этом американский президент написал в своем аккаунте в Twitter.
Он рассказал, что получил уведомление от китайского президента Си Цзиньпина о том, что его встреча с северокорейским лидером прошла очень хорошо, и что Ким Чен Ын с нетерпением ожидает встречу с президентом США.
"В течение многих лет и большое количество администраций говорили, что мир и ядерное разоружение на Корейском полуострове не имеет даже незначительной возможности. Теперь есть хороший шанс, что Ким Чен Ын сделает то, что будет правильным для его людей и для человечества. Ждем нашей встречи", - подчеркнул Трамп.
При этом он добавил, что не стоит забывать, что сейчас США максимально давят санкциями на Северную Корею и это давление следует поддерживать любой ценой.
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Received message last night from XI JINPING of China that his meeting with KIM JONG UN went very well and that KIM looks forward to his meeting with me. In the meantime, and unfortunately, maximum sanctions and pressure must be maintained at all cost!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 марта 2018 г.
- Отметим, северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай. Там он пообещал президенту Си Цзиньпину избавиться от ядерного оружия и встретиться с должностными лицами США.
- После этой встречи эксперты высказать мнение, что визит Ким Чен Ына в Китай должен повысить его шансы на встречи с Трампом.
- Напомним, в марте представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.
- Накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая.
- В ответ на это в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
- В Белом доме готовы к встрече между Трампом и Ким Чен Ыном, если КНДР выполнит свои обещания.
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