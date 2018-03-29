Ситуация на Донбассе становится все более напряженной: оккупанты более 50 раз обстреляли позиции ВСУ

29 марта, 2018, 07:19

За минувшие сутки российско-оккупационные войска 54 раза обстреляли позиции украинских военнослужащих, применяя при этом запрещенное Минскими соглашениями оружие

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении позиции в Широкино накрыли огнем из запрещенной 122-мм артиллерии, а по укреплениям вблизи Павлополя и Гнутового - с 120 и 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Также 82 мм минометы враг применил вблизи Водяного и Песков.

Оккупанты били по позициям возле Авдеевки, Новотроицкого, Опытнного, Каменки, Широкиного, Талаковки и Песков из гранатометов различных систем. Кроме этого, огонь из крупнокалиберных пулеметов велся по укреплениях неподалеку Марьинки, а из стрелкового оружия - в районе Шахты Бутовка и Новомихайловки.

На Луганском направлении позиции вблизи Катериновки попали под обстрел из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Также гранатометы и крупнокалиберные пулеметы враги использовали вблизи населенного пункта Счастье.

