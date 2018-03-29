Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев до конца недели
Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Воздушная масса северного происхождения охватила северную часть Украины местами на западе и севере, северо-востоке похолодало, поэтому атмосферный фронт, который принес осадки, превратил их в снег и мокрый снег. Снег постепенно отходит, но, поскольку воздух еще остается холодным, погода будет комфортная . Завтра в Украине атмосферный фронт также приведет осадки, ближайшей ночью эти осадки могут быть в виде мокрого снега. Завтра днем температура воздуха уже станет немного выше - на несколько градусов. Поэтому осадки переходить с мокрого снег в в дождь ", - сказала метеоролог.
В субботу и воскресенье ожидается потепление до +10 ... + 15 ° C, но это потепление придет с дождями и сильным порывистым до штормовых порывов ветра.
В Киеве до конца недели ожидаются осадки, на выходных - существенное потепление, дожди с ветром.
"В Киеве снег и мокрый снег будут постепенно прекращаться, но уже где-то с вечера, в ближайшую ночь к нам снова подходит очередной атмосферный фронт. Завтра снова осадки, температура погоды будет несколько выше, но ненамного. В субботу-воскресенье в столице существенное потепление с дождем и ветром. На Вербное воскресенье дождь в столице, скорее всего, начнется со второй половины дня и будет идти до вечера. Но будет тепло и с сильным ветром ", - подытожила синоптик.