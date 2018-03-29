Синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев до конца недели

29 марта, 2018, 10:30

В четверг, 29 марта, осадки в Украине в виде снега ослабеют, но вскоре из-за нового атмосферного фронта снова начнутся в виде дождей, поскольку благодаря потеплению снег растает

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Воздушная масса северного происхождения охватила северную часть Украины местами на западе и севере, северо-востоке похолодало, поэтому атмосферный фронт, который принес осадки, превратил их в снег и мокрый снег. Снег постепенно отходит, но, поскольку воздух еще остается холодным, погода будет комфортная . Завтра в Украине атмосферный фронт также приведет осадки, ближайшей ночью эти осадки могут быть в виде мокрого снега. Завтра днем ​​температура воздуха уже станет немного выше - на несколько градусов. Поэтому осадки переходить с мокрого снег в в дождь ", - сказала метеоролог.

В субботу и воскресенье ожидается потепление до +10 ... + 15 ° C, но это потепление придет с дождями и сильным порывистым до штормовых порывов ветра.

В Киеве до конца недели ожидаются осадки, на выходных - существенное потепление, дожди с ветром.

"В Киеве снег и мокрый снег будут постепенно прекращаться, но уже где-то с вечера, в ближайшую ночь к нам снова подходит очередной атмосферный фронт. Завтра снова осадки, температура погоды будет несколько выше, но ненамного. В субботу-воскресенье в столице существенное потепление с дождем и ветром. На Вербное воскресенье дождь в столице, скорее всего, начнется со второй половины дня и будет идти до вечера. Но будет тепло и с сильным ветром ", - подытожила синоптик.