США и Великобритания обсудили обезвреживание российских шпионских сетей
29 марта, 2018, 08:38
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй относительно мер, связанных с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля
Об этом сообщает пресс-центр Белого дома.
Отмечается, что лидеры стран обсудили меры по выдворению из своих территорий российских дипломатов.
Собеседники также договорились о важности обезвреживания российских шпионских сетей на территории Британии и США, чтобы ограничить российскую тайную деятельность и предотвратить будущие атаки с применением химического оружия.
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- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- Напомним, что после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов.
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