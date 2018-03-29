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США и Великобритания обсудили обезвреживание российских шпионских сетей

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй относительно мер, связанных с отравлением экс-шпиона Сергея Скрипаля

Об этом сообщает пресс-центр Белого дома.

Отмечается, что лидеры стран обсудили меры по выдворению из своих территорий российских дипломатов.

Собеседники также договорились о важности обезвреживания российских шпионских сетей на территории Британии и США, чтобы ограничить российскую тайную деятельность и предотвратить будущие атаки с применением химического оружия.

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