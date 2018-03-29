США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России, - Госдеп
Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Ноерт, сообщает CBS News.
Она подчеркнула, что США "оставляют за собой право ответить" на эти мероприятия.
"Россия изолируется после наглой химической атаки", - добавила Ноерт.
По словам представителя Госдепа, Москва в данной ситуации придерживается позиции жертвы.
"Россия не должна вести себя в роли жертвы. Единственные пострадавшие в данной ситуации - это двое в британской больнице", - заявила она, имея в виду Сергея и Юлию Скрипалей, отравленных в британском Солсбери.
"Russia is isolating itself following the brazen chemical attack," Acting Under Secretary of State Heather Nauert said as Russia expels diplomats, closes U. S. consulate. https://t.co/gnhuqEijjT pic.twitter.com/a67ukZ11NE— CBS News (@CBSNews) 29 марта 2018 г.
"Russia should not be acting like a victim. The victims only here are the two victims in the hospital in the U. K. right now," Nauert said. https://t.co/gnhuqEijjT pic.twitter.com/tMFSfvfm8P— CBS News (@CBSNews) 29 марта 2018 г.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
- Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
- Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией.
- 27 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций .
- В НАТО заявили о депортации 7 российских дипломатов, Ирландия вышлет трех, Молдова одного российского дипломата.
- Из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей.
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