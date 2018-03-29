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США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России, - Госдеп

Решение России о депортации 60 американских дипломатов и закрытие генконсульства в Санкт-Петербурге не является оправданным

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Ноерт, сообщает CBS News.

Она подчеркнула, что США "оставляют за собой право ответить" на эти мероприятия.

"Россия изолируется после наглой химической атаки", - добавила Ноерт.

По словам представителя Госдепа, Москва в данной ситуации придерживается позиции жертвы.

"Россия не должна вести себя в роли жертвы. Единственные пострадавшие в данной ситуации - это двое в британской больнице", - заявила она, имея в виду Сергея и Юлию Скрипалей, отравленных в британском Солсбери.

 

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