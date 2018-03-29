29 марта, 2018, 11:35

Словакия и Мальта отозвали своих послов из России для консультаций из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак назвал такой шаг "серьезным", поскольку Словакия за четверть века ни разу не вызвала российского посла.

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В то же время министр иностранных дел Австрии Карин Кнайссль заявила, что Вена не будут высылать российских дипломатов и не будет отзывать своего посла из России, однако добавила, что Австрия поддерживает решение ЕС по этому поводу, выразив солидарность с Великобританией.