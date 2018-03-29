Шевченко рассказал, когда сборная Украины сыграет следующие матчи

29 марта, 2018, 11:09

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, когда команда сыграет следующие товарищеские матчи

Об этом сообщает Команда 1.

По его словам, украинцы соберутся на следующий тренировочный сбор 23 мая, а следующие матчи сыграют 30 мая и 2 июня.

"Мы планируем собрать команду 23 мая. Подготовку проведем в Украине, а матчи сыграем за рубежом. Надеюсь, будет две игры, одна из них - с участником чемпионата мира. С кем именно, скажу только после подписания контракта. По предварительной информации, первый матч проведем 30 мая, а второй - 2 июня", - сказал Шевченко.

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