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Сбой в Telegram: Почему и где мессенджер перестал работать

Пользователи Telegram сообщили о масштабных сбоях в работе мессенджера

По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе (например - невозможность отправить личное сообщение или записи в публичные каналы) начались около 11:00 по киевскому времени.

В основном сбои коснулись Украины, Беларуси и западной части России. Проблемы наблюдаются как при работе с мобильными и настольными версиями клиентами мессенджера, так и с его веб-версии.

"Эй, Telegram, вы там в порядке? Проблемы с подключением в Украине"

 

Согласно данным Downdetector, на проблемы с доступом к Telegram также пожаловались пользователи из Центральной и Южной Европы, а также Великобритании, Калифорнии и Средней Азии.

 

 

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Позже представители команды Telegram подтвердили, что в работе мессенджера действительно возникли неполадки, большая часть которых пришлась на Европу, Ближний Восток и страны СНГ.

 

 

"Наши пользователи в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке сейчас испытывают проблемы с подключением. Мы занимаемся их решением и надеемся скоро вернуть всех в онлайн"

Основатель Telegram Павел Дуров отметил, что сбои в работе мессенджера вызванные перебоями с энергоснабжением серверов.

"Причиной проблем с подключением в Европе стало отключение электричества в серверном кластере Telegram. Работаем над починкой с нашей стороны, но многое зависит от того, когда владельцы дата-центра подключат энергоснабжение".

Предыдущий сбой Telegram произошел 5 марта. Тогда большинство сообщений о проблемах с доступом к мессенджеру приходили из стран Западной Европы. Еще один сбой произошел 20 февраля, однако сервис снова стал доступен в течение часа.

  • 20 марта Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram, которое просило признать недействительным приказ ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.
  • После этого Роскомнадзор отправил Telegram сообщение о необходимости передать ФСБ ключи шифрования. Это первый этап блокировки мессенджера - если за 15 дней мессенджер не выполнит распоряжение, Роскомнадзор может обратиться в суд для его блокировки.
  • Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки в России.
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