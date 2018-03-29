Сбой в Telegram: Почему и где мессенджер перестал работать

29 марта, 2018, 12:59

Пользователи Telegram сообщили о масштабных сбоях в работе мессенджера

По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе (например - невозможность отправить личное сообщение или записи в публичные каналы) начались около 11:00 по киевскому времени.

В основном сбои коснулись Украины, Беларуси и западной части России. Проблемы наблюдаются как при работе с мобильными и настольными версиями клиентами мессенджера, так и с его веб-версии.

"Эй, Telegram, вы там в порядке? Проблемы с подключением в Украине"

Согласно данным Downdetector, на проблемы с доступом к Telegram также пожаловались пользователи из Центральной и Южной Европы, а также Великобритании, Калифорнии и Средней Азии.

Позже представители команды Telegram подтвердили, что в работе мессенджера действительно возникли неполадки, большая часть которых пришлась на Европу, Ближний Восток и страны СНГ.

"Наши пользователи в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке сейчас испытывают проблемы с подключением. Мы занимаемся их решением и надеемся скоро вернуть всех в онлайн"

Основатель Telegram Павел Дуров отметил, что сбои в работе мессенджера вызванные перебоями с энергоснабжением серверов.

"Причиной проблем с подключением в Европе стало отключение электричества в серверном кластере Telegram. Работаем над починкой с нашей стороны, но многое зависит от того, когда владельцы дата-центра подключат энергоснабжение".

Предыдущий сбой Telegram произошел 5 марта. Тогда большинство сообщений о проблемах с доступом к мессенджеру приходили из стран Западной Европы. Еще один сбой произошел 20 февраля, однако сервис снова стал доступен в течение часа.