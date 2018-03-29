Сбой в Telegram: Почему и где мессенджер перестал работать
По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе (например - невозможность отправить личное сообщение или записи в публичные каналы) начались около 11:00 по киевскому времени.
В основном сбои коснулись Украины, Беларуси и западной части России. Проблемы наблюдаются как при работе с мобильными и настольными версиями клиентами мессенджера, так и с его веб-версии.
"Эй, Telegram, вы там в порядке? Проблемы с подключением в Украине"
Согласно данным Downdetector, на проблемы с доступом к Telegram также пожаловались пользователи из Центральной и Южной Европы, а также Великобритании, Калифорнии и Средней Азии.
Позже представители команды Telegram подтвердили, что в работе мессенджера действительно возникли неполадки, большая часть которых пришлась на Европу, Ближний Восток и страны СНГ.
"Наши пользователи в Европе, СНГ и на Ближнем Востоке сейчас испытывают проблемы с подключением. Мы занимаемся их решением и надеемся скоро вернуть всех в онлайн"
Основатель Telegram Павел Дуров отметил, что сбои в работе мессенджера вызванные перебоями с энергоснабжением серверов.
"Причиной проблем с подключением в Европе стало отключение электричества в серверном кластере Telegram. Работаем над починкой с нашей стороны, но многое зависит от того, когда владельцы дата-центра подключат энергоснабжение".
Предыдущий сбой Telegram произошел 5 марта. Тогда большинство сообщений о проблемах с доступом к мессенджеру приходили из стран Западной Европы. Еще один сбой произошел 20 февраля, однако сервис снова стал доступен в течение часа.
- 20 марта Верховный суд России отклонил иск руководства мессенджера Telegram, которое просило признать недействительным приказ ФСБ о предоставлении ведомству ключей для расшифровки электронных сообщений пользователей.
- После этого Роскомнадзор отправил Telegram сообщение о необходимости передать ФСБ ключи шифрования. Это первый этап блокировки мессенджера - если за 15 дней мессенджер не выполнит распоряжение, Роскомнадзор может обратиться в суд для его блокировки.
- Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер не выдаст ключи шифрования под угрозой блокировки в России.
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