Савченко не помнит, как снялась в видеоролике о президентских выборах
Савченко отметила, что "это была роль, я сыграла, это просто эмоция", информирует "Громадське".
Съемки ролика происходили до задержания экс-переговорщика Владимира Рубана, добавила Савченко. Она ушла от ответа об авторах ролика.
"Ролик сняли молодые непродажные режиссеры", — отметила она.
Вместе с тем, сестра Надежды Вера Савченко сообщила, что это предвыборный ролик и его должны показать ближе к президентским выборам.
"Это предвыборный ролик, друзья сняли больше месяца назад. Задолго до этих событий и с Рубаном тоже", — сказала она.
На вопрос о стоимости и авторах ролика, Вера отметила, что видео сняли друзья бесплатно.
"Татьяна (заместитель председателя политической партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко»), помощница заплатила из собственных денег 14 тысяч гривен за трансляцию (на телеканале NewsOne). Мы заплатили только за аренду студии, предлагали другим каналам. Но не все согласились",— добавила она.
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- Напомним, Савченко выпустила ролик с заявлением о возможном участии в выборах президента.
- 8 марта, при попытке вывоза оружия с оккупированной территории задержали приближенного к Виктору Медведчуку переговорщика Владимира Рубана. Председатель СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан по приказу Захарченко должен был устроить теракты в центре Киева.
- Луценко заявил, что Надежда Савченко готовила теракт в сессионном зале Верховной Рады и внес представление на снятие с нее депутатской неприкосновенности.
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- После этого Верховная Рада разрешила задержание и арест Надежды Савченко.
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