Российский боевик "ДНР" пришел в полицию с поддельным украинским паспортом

29 марта, 2018, 16:47

Сотрудники уголовного розыска Бахмутского отдела полиции віявили российского экс-боевика "ДНР", который использовал поддельный паспорт гражданина Украины

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

В полицейскую станцию в Часовом Яре обратился 24-летний мужчина, который рассказал, что в 2014 году участвовал в незаконных вооруженных формированиях на территории Бахмутского района.

Оказалось, что он является гражданином России, в Украину приехал в 2006 году. В июне 2014 года вступил в ряды боевиков. С оружием в руках наемник нес службу на блокпосте возле села Григоровка, а также патрулировал город Часов Яр.

После освобождения Бахмутского района украинскими войсками мужчина сбежал и 4 года скрывался в России, в Крыму и в разных областях Украины.

На днях он вернулся в Часов Яр. Узнав, что существует программа "Вернись домой", дающая шанс освободиться от уголовной ответственности, бывший боевик добровольно пришел в полицию.

При себе мужчина имел паспорт гражданина Украины, который оказался поддельным. В ходе проверки оперативники установили личность экс-боевика.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины "Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Сейчас подозреваемый проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории Украины.