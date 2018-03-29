 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Российского владельца футбольного клуба дисквалифицировали за угрозы арбитру пистолетом


фото: donnews
Российский владелец греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди получил длительную дисквалификацию за то, что выбежал на поле во время матча с пистолетом

Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

Саввиди отстранили от деятельности связанной с футболом на три года, а также запретили ему в течение всего этого времени появляться на стадионе. Кроме этого, владелец ПАОК заплатит штраф в 100 тысяч евро.

11 марта во время матча чемпионата Греции между ПАОК и АЕК, Саввиди выбежал на поле в сопровождении охранников. На поясе у российского бизнесмена был пистолет в кобуре. Саввиди угрожал арбитру матча и требовал засчитать гол. Игроки АЕК отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности.

  • После этого инцидента футбольный прокурор Константинос Симитоглоу возбудил дело в отношении Саввиди и ПАОК по статье "запугивание должностных лиц".
  • Из-за инцидента было приостановлено чемпионат Греции по футболу.
  • За ПАОК играет полузащитник сборной Украины Евгений Шахов.
  • Иван Саввиди приобрел контрольный пакет акций ПАОК в 2012 году. Ранее он был президентом российских футбольных клубов "Ростов" и СКА из Ростова-на-Дону.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

29 марта, 2018 четверг

28 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать