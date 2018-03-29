Российского владельца футбольного клуба дисквалифицировали за угрозы арбитру пистолетом
29 марта, 2018, 14:34
Российский владелец греческого футбольного клуба ПАОК Иван Саввиди получил длительную дисквалификацию за то, что выбежал на поле во время матча с пистолетом
Об этом сообщает El Mundo Deportivo.
Саввиди отстранили от деятельности связанной с футболом на три года, а также запретили ему в течение всего этого времени появляться на стадионе. Кроме этого, владелец ПАОК заплатит штраф в 100 тысяч евро.
11 марта во время матча чемпионата Греции между ПАОК и АЕК, Саввиди выбежал на поле в сопровождении охранников. На поясе у российского бизнесмена был пистолет в кобуре. Саввиди угрожал арбитру матча и требовал засчитать гол. Игроки АЕК отказались доигрывать матч из-за угрозы своей безопасности.
- После этого инцидента футбольный прокурор Константинос Симитоглоу возбудил дело в отношении Саввиди и ПАОК по статье "запугивание должностных лиц".
- Из-за инцидента было приостановлено чемпионат Греции по футболу.
- За ПАОК играет полузащитник сборной Украины Евгений Шахов.
- Иван Саввиди приобрел контрольный пакет акций ПАОК в 2012 году. Ранее он был президентом российских футбольных клубов "Ростов" и СКА из Ростова-на-Дону.
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