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Россия депортирует дипломатов тех стран, которые выслали россиян после отравления Скрипаля

Из России будут зеркально высланы дипломаты стран, объявивших о высылке российских дипломатических сотрудников в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Meduza.

Россия также отзывает разрешение на работу консульства США в Санкт-Петербурге, заявил Лавров.

"Буквально в эти минуты посол Соединенных Штатов господин Хансман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США", - заявил Лавров.

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