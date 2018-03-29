Россия депортирует дипломатов тех стран, которые выслали россиян после отравления Скрипаля
29 марта, 2018, 20:25
Из России будут зеркально высланы дипломаты стран, объявивших о высылке российских дипломатических сотрудников в ответ на отравление Сергея и Юлии Скрипалей
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Meduza.
Россия также отзывает разрешение на работу консульства США в Санкт-Петербурге, заявил Лавров.
"Буквально в эти минуты посол Соединенных Штатов господин Хансман приглашен в наше министерство, где мой заместитель Сергей Рябков излагает ему содержание этих ответных мер в отношении США", - заявил Лавров.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало дурно в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- Позже в тот же день Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
- Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
- Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией.
- 27 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций .
- В НАТО заявили о депортации 7 российских дипломатов, Ирландия вышлет трех, Молдова одного российского дипломата.
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