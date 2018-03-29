Ракета Space X пробила дыру в ионосфере Земли. Как такое случилось
Об этом сообщает ARS Technica.
24 августа 2017 года Falcon 9 стартовал с американской военной базы Ванденберг с грузом в виде тайваньского спутника Formosat-5.
Обычно вскоре после старта космическая ракета движется на высоте 80-100 километров почти параллельно поверхности планеты, создавая V-образные ударные волны в ионосфере планеты. Однако эта ракета за пять минут поднялась на высоту более 300 километров, двигаясь большую часть пути почти вертикально.
Тайваньские и американские ученые обнаружили, что это привело к формированию гигантских ударных круговых волн. Через 13 минут после старта носителя в ионосфере Земли возникла дыра, которая в результате расширилась до диаметра в 900 километров.
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Это привело к сбоям в работе навигационной системы над западными территориями США и прилегающих к ним районах Тихого океана общей площадью 1,8 млн квадратных километров. Из-за такого эффекта датчики GPS показывали погрешность на один метр – данный эффект сохранялся в течение нескольких часов, а по воздействию на навигационные приборы его можно сравнить с локальными нарушениями магнитного поля.
Ионосферный слой располагается на высоте 60-1000 километров от поверхности Земли. Это верхняя часть атмосферы Земли.
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- Напомним, 6 февраля компания SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это был первый успешный старт ракеты грузоподъемностью свыше 30 тонн за последние 30 лет и первый в истории космонавтики старт тяжелой ракеты, созданной частной компанией
- Также впервые Илону Маску удалось вернуть на Землю две первых ступени из трех. Их синхронная посадка стала одним из самых ярких эпизодов триумфального запуска новой сверхтяжелой ракеты.
- Грузом во время запуска Falcon Heavy стал личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, где на повторе играла песня Дэвида Боуи. Внутри находится манекен, одетый в скафандр.
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