Ракета Space X пробила дыру в ионосфере Земли. Как такое случилось

29 марта, 2018, 16:20

В августе прошлого года ракета Falcon 9 отправила на орбиту спутник Formosat-5. Теперь ученые сообщили, что этот запуск проделал дыру в ионосфере диаметром 900 километров

Об этом сообщает ARS Technica.

24 августа 2017 года Falcon 9 стартовал с американской военной базы Ванденберг с грузом в виде тайваньского спутника Formosat-5.

Обычно вскоре после старта космическая ракета движется на высоте 80-100 километров почти параллельно поверхности планеты, создавая V-образные ударные волны в ионосфере планеты. Однако эта ракета за пять минут поднялась на высоту более 300 километров, двигаясь большую часть пути почти вертикально.

Тайваньские и американские ученые обнаружили, что это привело к формированию гигантских ударных круговых волн. Через 13 минут после старта носителя в ионосфере Земли возникла дыра, которая в результате расширилась до диаметра в 900 километров.

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Это привело к сбоям в работе навигационной системы над западными территориями США и прилегающих к ним районах Тихого океана общей площадью 1,8 млн квадратных километров. Из-за такого эффекта датчики GPS показывали погрешность на один метр – данный эффект сохранялся в течение нескольких часов, а по воздействию на навигационные приборы его можно сравнить с локальными нарушениями магнитного поля.

Ионосферный слой располагается на высоте 60-1000 километров от поверхности Земли. Это верхняя часть атмосферы Земли.

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