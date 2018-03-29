 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ракета Space X пробила дыру в ионосфере Земли. Как такое случилось

В августе прошлого года ракета Falcon 9 отправила на орбиту спутник Formosat-5. Теперь ученые сообщили, что этот запуск проделал дыру в ионосфере диаметром 900 километров

Об этом сообщает ARS Technica.

24 августа 2017 года Falcon 9 стартовал с американской военной базы Ванденберг с грузом в виде тайваньского спутника Formosat-5.

Обычно вскоре после старта космическая ракета движется на высоте 80-100 километров почти параллельно поверхности планеты, создавая V-образные ударные волны в ионосфере планеты. Однако эта ракета за пять минут поднялась на высоту более 300 километров, двигаясь большую часть пути почти вертикально.

Тайваньские и американские ученые обнаружили, что это привело к формированию гигантских ударных круговых волн. Через 13 минут после старта носителя в ионосфере Земли возникла дыра, которая в результате расширилась до диаметра в 900 километров.

Читайте также: Маск хочет обеспечить Wi-Fi всю планету. Как будет действовать новый проект от SpaceX

Это привело к сбоям в работе навигационной системы над западными территориями США и прилегающих к ним районах Тихого океана общей площадью 1,8 млн квадратных километров. Из-за такого эффекта датчики GPS показывали погрешность на один метр – данный эффект сохранялся в течение нескольких часов, а по воздействию на навигационные приборы его можно сравнить с локальными нарушениями магнитного поля.

Ионосферный слой располагается на высоте 60-1000 километров от поверхности Земли. Это верхняя часть атмосферы Земли.

Читайте также: Самая мощная ракета за последние 30 лет.Все, что нужно знать о триумфальныйом запуске Falcon Heavy

  • Напомним, 6 февраля компания SpaceX осуществила успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Это был первый успешный старт ракеты грузоподъемностью свыше 30 тонн за последние 30 лет и первый в истории космонавтики старт тяжелой ракеты, созданной частной компанией
  • Также впервые Илону Маску удалось вернуть на Землю две первых ступени из трех. Их синхронная посадка стала одним из самых ярких эпизодов триумфального запуска новой сверхтяжелой ракеты.
  • Грузом во время запуска Falcon Heavy стал личный электромобиль Илона Маска Tesla Roadster, где на повторе играла песня Дэвида Боуи. Внутри находится манекен, одетый в скафандр.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

29 марта, 2018 четверг

28 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать