"Укроборонпром" сократит 40% персонала
Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".
Запланировано сократить численность персонала на 40% - до 180 человек.
"В процессе оптимизации будут сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в ходе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении.
Новая структура концерна будет построена по кластерному принципу управления производством. Цель оптимизации - повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий концерна.
- Напомним, 12 февраля ушел в отставку генеральный директор госконцерна "Укроборонпром" Роман Романов.
- Президент Украины Петр Порошенко представил нового главу "Укроборонпрома" Павла Букина.
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