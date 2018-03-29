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"Укроборонпром" сократит 40% персонала

Наблюдательный совет госконцерта "Укроборонпром" принял решение об оптимизации внутренней структуры и сокращению кадрового состава

Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Запланировано сократить численность персонала на 40% - до 180 человек.

"В процессе оптимизации будут сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в ходе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении.

Новая структура концерна будет построена по кластерному принципу управления производством. Цель оптимизации - повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий концерна.

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