Прокурор САП в деле экс-нардепа Мартыненко получил выговор из-за ангажированности

29 марта, 2018, 14:52

В четверг, 29 марта, Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров наложила дисциплинарное взыскание в виде выговора на прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрея Перова, который ведет дело экс-депутата Верховной Рады Николая Мартыненко

Об этом сообщила пресс-служба бывшего депутата со ссылкой на его адвоката Петра Бойко, передает Gazeta.ua.

Комиссия единогласно признала обоснованными факты ангажированности прокурора, приведенные в обращении защитников Мартыненко.

"Защита экс-депутата предоставила в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров факты, свидетельствующие о неспособности прокурора САП Перова объективно выполнять свои обязанности в этом уголовном деле, личную неприязнь к Мартыненко, нарушения им прокурорской этики. Он является" ручным "прокурором НАБУ и готов к любым нарушениям закона ", - заявил адвокат.

Защитник добавил, что квалификационно-дисциплинарная комиссия отдельно приняла беспрецедентное заявление о том, что накануне на нее оказывалось публичное давление, чтобы она приняла решение в пользу прокурора Перова. Адвокат утверждает, что НАБУ пыталось давить на комиссию.

Ранее Николай Мартыненко заявлял, что считает дело НАБУ против него политически мотивированным. Он стал единственным депутатом Верховной Рады, который еще 2015 добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы опровергнуть обвинения в свой адрес. Мартыненко планирует привлечь к уголовной ответственности всех причастных к фальсификациям обвинений в его адрес.

В пресс-службе экс-нардепа напомнили о начатом расследовании против руководителя детективов НАБУ Калужинского, которого обвиняют в попытке фальсифицировать показания против Мартыненко.