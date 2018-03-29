Президент Сербии попросил Путина советы, как преодолеть напряженность с Косово
Об этом сообщает пресс-центр администрации сербского президента, передает "Голос Америки".
Отмечается, что Вучич рассказал Путину о "жестоком нападении" косовской полиции на сербского чиновника, который был арестован и выслан после того, как въехал в страну без официального разрешения.
"Вучич попросил у Путина советы, поскольку вполне понятно, что косовские албанцы пользуются широкой поддержкой многих западных стран за провозглашения своей независимости в одностороннем порядке десять лет назад", - отмечается в сообщении.
В сообщении не указывается, порекомендовал что-то Сербии российский президент, но позже Вучич в эфире одного из каналов заметил, что страна может полагаться на "всестороннюю и чрезвычайно важную помощь со стороны России".
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- Полиция Косово задержала 26 марта в этнически разделенном городе Митровица голову офиса правительства Сербии по Косово Марко Джурича, который въехал на территорию страны, несмотря на запрет правительства в Приштине.
- Накануне Вучич пообещал Путину, что не будет высылать российских дипломатов в ответ на отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля.
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