Президент подписал закон, упрощающий предоставление земли для добычи нефти и газа

29 марта, 2018, 17:40

Президент Петр Порошенко подписал закон об упрощении некоторых аспектов нефтегазовой отрасли

Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

29 марта президент подписал закон №3096-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения некоторых аспектов нефтегазовой отрасли".

В пояснительной записке проекта отмечается, что изменения направлены на совершенствование процедуры предоставления земельных участков для проведения изыскательских работ и работ по строительству, техническому обслуживанию, объектов трубопроводного транспорта нефтегазодобывающей отрасли, что поможет оптимизировать затраты предприятий отрасли при проведении таких работ и увеличить объемы нефти и газа собственной добычи.

Авторы документа прогнозируют, что принятие закона упростит бюрократические процедуры для получения права пользования земельными участками для предприятий нефтегазового комплекса, предотвратит негативные экономические последствия, обусловленные несовершенством порядка предоставления земельных участков для строительства объектов трубопроводного транспорта, нефтяных и газовых скважин, создаст условия для их надежной и бесперебойной эксплуатации и обеспечит условия для наращивания добычи природного газа путем обновления ресурсной базы углеводородов.

В феврале председатель правления государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" Светлана Нижнова заявила, что за время аннексии Крыма Россия незаконно добыла из Одесского газового месторождения более 3 млрд 500 млн кубометров газа.