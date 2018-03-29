Премьер Польши - Гройсману: ждем отмены моратория в деле эксгумации тел поляков
Об этом польский премьер Матеуш Моравецький отметил во время телефонного разговора с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом, сообщает польское интернет-издание Onet.wiadomości, ссылаясь на администрацию главы польского правительства.
Отмечается, что руководители правительств подтвердили стратегический характер партнерства, который объединяет их страны. Моравецький подчеркнул, что Польша и в дальнейшем будет поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины.
В свою очередь Гройсман поблагодарил польскому правительству за поддержку в деле противодействия российскому энергетическому проекту "Северный поток-2". Он также пригласил Моравецького на Security Forum, которая состоится 12-14 апреля в Киеве.
Пользуясь случаем, Гройсман поздравил коллегу с Пасхальными праздниками, которые поляки будут отмечать уже в ближайшее воскресенье.
- Напомним, в феврале президент Польши Анджей Дуда выразил надежду, что Украина примет меры в деле эксгумаций останков польских жертв войн и конфликтов на своей территории.
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