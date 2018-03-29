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ОБСЕ снова начала использовать дроны для наблюдения за событиями на Донбассе

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ решили снова использовать беспилотники на Донбассе

Об этом заявил первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, сообщает "5 канал".

Ранее беспилотников сбивали в воздухе оккупанты, поэтому их прекратили использовать. Впрочем, использование дронов предусмотрено Минскими соглашениями.

Новый беспилотник мониторинговой миссии способен пролететь 160 километров и работать днем и ночью. Благодаря ему ОБСЕ будет наблюдать за ситуацией вдоль линии столкновения, и фиксировать нарушения.

"Мы письменно обратились к подписантам Минских соглашений и дали им четко понять, что 28 марта мы возобновляем применение беспилотников. Вчера я был в Луганске и уведомил господина Пасечника о начале полетов. Об этом я так же сообщу и в Донецке, куда я собираюсь со временем", - подчеркнул Хуг.

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