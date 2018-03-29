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НАТО может помочь защитить выборы-2019 в Украине от вмешательств России


фото: ar.volyn.ua
Украина может получить помощь НАТО в обеспечении устойчивости и защищенности электронной системы ЦИК от вмешательства России во время проведения выборов в 2019 году

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, сообщает "Укринформ".

Говоря о результатах заседания Комиссии Украина-НАТО, которое состоялось накануне в Брюсселе, она заметила, что во время него обсуждались практические вещи относительно угроз со стороны России, которые можно предусмотреть.

"Речь идет, например, о вмешательстве в процесс выборов. И одной из потенциальных целей такой атаки может стать работа Центральной избирательной комиссии Украины", - подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, такое предложение во время заседания выдвинула румынская сторона, которая является главной нацией в трастовом фонде помощи НАТО в вопросе кибербезопасности.

"Это очень конкретное и практическое предложение, которое сделает электронную систему украинской ЦИК более устойчивой и защищенной", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Она добавила, что ЦИК может быть вовлеченной в программы, которые финансируются фондом.

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