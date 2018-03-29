НАПК разъяснило, от каких антикоррупционеров потребуют декларации

29 марта, 2018, 17:51

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции утвердило разъяснение о представлении электронных деклараций общественными активистами, задействоваными в борьбе против коррупции

Об этом сообщает сайт НАЗК.

"К сожалению, Верховная Рада не поддержала изменения в Закон Украины "О предотвращении коррупции" в части отмены обязанности представления е-деклараций представителями общественности до конца очередного этапа декларирования. Поэтому Национальное агентство как орган, наделенный полномочиями осуществлять проверку деклараций и контроль своевременности их представления, подготовило и утвердило Разъяснения, которые конкретизируют действующие положения Закона", - говорится в сообщении.

В НАПК объясняют, что подавать декларации должны активисты, которые одновременно соответствуют всем составляющим признакам, предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 3 закона "О предотвращении коррупции".

В этом пункте говорится, что подавать декларации должны физические лица, которые:

- получают средства, имущество в рамках реализации в Украине программ (проектов) технической или иной, в том числе безвозвратной помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции (как непосредственно, так и через третьих лиц или любым другим способом, предусмотренным соответствующей программой (проектом);

- систематически, в течение года, выполняют работы, предоставляют услуги по имплементации стандартов в сфере антикоррупционной политики, мониторинга антикоррупционной политики в Украине, подготовки предложений по вопросам формирования, реализации такой политики, - если финансирование (оплата) таких работ, услуг осуществляется непосредственно или через третьих лиц за счет технической или иной, в том числе безвозвратной помощи в сфере предотвращения, противодействия коррупции;

- являются руководителями или входят в состав высшего органа управления, других органов управления общественных объединений, других непредпринимательских обществ, осуществляющих деятельность, связанную с предупреждением, противодействием коррупции, имплементацией стандартов в сфере антикоррупционной политики, мониторингом антикоррупционной политики в Украине, подготовкой предложений по вопросам формирования, реализации такой политики, и/или участвуют, привлекаются к осуществлению мероприятий, связанных с предупреждением, противодействием коррупции.

При этом в НАПК отмечают, что во время подготовки разъяснений учли экспертные мнения международных общественных организаций.