Надкушенное яблоко и поврежденная подарочная коробка: студентам Луцка рассказали о сексе до брака

29 марта, 2018, 17:13

В Луцком педагогическом колледже провели лекцию на тему “Чистота девушки”, где рассказали правду об интимных отношениях до брака

Об этом сообщает Volyn Post.

Лектор-волонтер центра Life в течение пары рассказала студентам Луцкого педагогического колледжа о причинах для воздержания от интимных отношений до брака.

"Во-первых, добрачные сексуальные отношения могут лишить тебя возможности познать настоящую любовь. Девушка совершает трагическую ошибку, когда старается удержать любовь, вступая в интимные отношения. Настоящая любовь ждет", - заявила лектор.

Во-вторых, отметила она, секс - это не просто физический акт.

"Ты и другой человек становитесь одним целым. Сможешь после этого на 100% отдать себя своему мужу (жене), или всю жизнь будешь сравнивать его с предыдущими партнерами. Сила мужчины не в том, сколько у него было женщин, а скольким он отказал ради одной," - отметила волонтер.

В лекции говорилось, что третья причина отказаться от сексуальных отношений до брака заключается в потере чувства собственного достоинства.

"Честь - это единственная драгоценность девушки. Это картина жизни, живопись религиозности, окно воспитанности, душа чистоты и приличия. Но мало у кого она есть. “Я девственница и я этим горжусь - слова достойные уважения,” - заявила волонтер.

Отмечается, что вопрос "Есть ли девственность у парня?" вызвал бурю эмоций в аудитории. И даже, если нет физического признака девственности мужчины, девственником считается тот, кто не имел интимных отношений ни с женщиной, ни с девушкой. На примере надкушенного яблока и испорченной подарочной коробки, волонтер центра продемонстрировала, как неприятно получать то, чем пользовались до тебя.

"К сожалению, вернуть физическую девственность невозможно, но получить духовную девственность может каждый. Стоит лишь принять решение хранить себя в чистоте”, - цитирует издание.

Лектор также отметила, что интимные отношения до брака часто приводят к незапланированной беременности. Она рассказала о внутриутробном развитии ребенка и подчеркнула, что жизнь начинается именно в момент зачатия. Уже на 18 день у ребенка начинает биться сердце и это живое существо имеет право на жизнь.

"Поэтому, аборт - это убийство!", - говорилось на лекции.

В конце студенты просмотрели короткое эмоциональное видео. Впечатленные увиденным и услышанным, молодые люди благодарили лектора за освещение важной для молодежи темы. Одна студентка выразила мнение о том, что они, как будущие учителя, тоже должны доносить принципы сексуальной чистоты следующему поколению.