Нацполиция Днипра установила в изоляторах видеокамеры с целью защиты прав задержанных
Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев, передает пресс-служба.
По словам Бушуева, полиция Днипра стала первым подразделением Украины, где внедрена система Custody records. Ее основная цель - обеспечение прав людей, помещенных в изолятор временного содержания (ИВС) в соответствии с европейскими стандартами.
В Нацполиции отметили, что круглосуточное видеонаблюдение и электронное документирование сделает невозможным любое нарушение прав задержанных лиц.
"При необходимости можно будет просмотреть действия работников изолятора в отношении того или иного задержанного, узнать, как полицейские соблюдают законодательство и свои должностные инструкции”, - подчеркнул заместитель.
Директор программной инициативы "Права человека и правосудие" международного фонда "Возрождение" Роман Романов отметил, что специально обученные инспекторы по правам человека будут интервьюировать задержанных сразу, как они попадают в ИВС. Этот разговор фиксируется на видеокамеру, что предотвращает искривление фактов и психологическое давление.
В частности, система предусматривает сигнализатор об окончании предельных сроков содержания (24, 36, 60 и 72 часа). Управление обеспечения прав человека при Нацполиции будет иметь дистанционный доступ ко всем видеокамерам любого изолятора Украины. Сотрудники этого подразделения могут круглосуточно следить, что происходит в том или ином ИВС.
"Такая система позволяет обнаружить нарушения прав задержанного лица, защитить его от возможных злоупотреблений, а также обезопасить сотрудников полиции от ложных обвинений в их сторону", - подчеркнул Роман Романов.
Отмечается, что вскоре система обеспечения прав задержанных будет ввседена во всех изоляторах временного содержания и полицейских отделах Украины.
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