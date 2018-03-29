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Нацполиция Днипра установила в изоляторах видеокамеры с целью защиты прав задержанных


фото: npu.gov.ua
Днипровская Нацполиция впервые в Украине внедрила систему обеспечения прав задержанных по европейским стандартам

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Константин Бушуев, передает пресс-служба.

По словам Бушуева, полиция Днипра стала первым подразделением Украины, где внедрена система Custody records. Ее основная цель - обеспечение прав людей, помещенных в изолятор временного содержания (ИВС) в соответствии с европейскими стандартами.

В Нацполиции отметили, что круглосуточное видеонаблюдение и электронное документирование сделает невозможным любое нарушение прав задержанных лиц.

"При необходимости можно будет просмотреть действия работников изолятора в отношении того или иного задержанного, узнать, как полицейские соблюдают законодательство и свои должностные инструкции”, - подчеркнул заместитель.

Директор программной инициативы "Права человека и правосудие" международного фонда "Возрождение" Роман Романов отметил, что специально обученные инспекторы по правам человека будут интервьюировать задержанных сразу, как они попадают в ИВС. Этот разговор фиксируется на видеокамеру, что предотвращает искривление фактов и психологическое давление.

В частности, система предусматривает сигнализатор об окончании предельных сроков содержания (24, 36, 60 и 72 часа). Управление обеспечения прав человека при Нацполиции будет иметь дистанционный доступ ко всем видеокамерам любого изолятора Украины. Сотрудники этого подразделения могут круглосуточно следить, что происходит в том или ином ИВС.

"Такая система позволяет обнаружить нарушения прав задержанного лица, защитить его от возможных злоупотреблений, а также обезопасить сотрудников полиции от ложных обвинений в их сторону", - подчеркнул Роман Романов.

Отмечается, что вскоре система обеспечения прав задержанных будет ввседена во всех изоляторах временного содержания и полицейских отделах Украины.

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