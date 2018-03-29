На Волыни командир взвода патрульных брал деньги за проезд по дороге
29 марта, 2018, 19:11
На Волыни задержали командира взвода патрульной полиции в Ковеле, который за проезд по дороге взымал дань с перевозчиков
Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.
Зафиксировано, что чиновник патрульной полиции трижды требовал и получал неправомерную выгоду за беспрепятственную перевозку грузовиками частного предпринимателя лесосырья по дороге, проходящей по территории Любомльского района.
При получении очередной взятки в сумме 3 тыс. гривен командир взвода был задержан.
Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 368 УК Украины) и об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-