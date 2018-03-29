На Волыни командир взвода патрульных брал деньги за проезд по дороге

29 марта, 2018, 19:11

На Волыни задержали командира взвода патрульной полиции в Ковеле, который за проезд по дороге взымал дань с перевозчиков

Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

Зафиксировано, что чиновник патрульной полиции трижды требовал и получал неправомерную выгоду за беспрепятственную перевозку грузовиками частного предпринимателя лесосырья по дороге, проходящей по территории Любомльского района.

При получении очередной взятки в сумме 3 тыс. гривен командир взвода был задержан.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 368 УК Украины) и об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное расследование.