На оккупированные территории Донбасса и Крыма будет вещать еще один украинский канал
Об этом сообщает сайт UA|TV.
С телевышки в Чонгаре Херсонской области ООО "Телесети Украины" начали трансляцию UA|TV в тестовом режиме на 50 ТВК мощностью 1 кВт в цифровом формате DVB-T2. С телевышки в Волновахе Донецкой области Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) включил UA|TV в тестовом режиме на 22 ТВК мощностью 1 кВт в цифровом формате DVB-T.
"Вещание с телевышек в Чонгаре и Волновахе - это только начало. Мининформполитики Украины берет на себя обязательства обеспечить полноценное вещание UA|TV на Крым и Донбасс. И мы это обязательство выполним”, - заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець.
Министр добавил, что в ближайшее время UA|TV начнет вещание также на Луганскую область.
- Напомним, Нацсовет дал разрешение на радиовещание на линии разграничения в зоне АТО четырем станциям.
- В августе 2017 года член Нацсовета по вопросам телерадиовещания Сергей Костинский анонсировал начало вещания на линии разграничения в зоне АТО 12 украинских телеканалов.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-