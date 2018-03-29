На оккупированные территории Донбасса и Крыма будет вещать еще один украинский канал

29 марта, 2018, 16:14

Телеканал иновещания Украины UA|TV начал вещание в тестовом режиме на оккупированные территории Крыма и Донбасса

Об этом сообщает сайт UA|TV.

С телевышки в Чонгаре Херсонской области ООО "Телесети Украины" начали трансляцию UA|TV в тестовом режиме на 50 ТВК мощностью 1 кВт в цифровом формате DVB-T2. С телевышки в Волновахе Донецкой области Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (РРТ) включил UA|TV в тестовом режиме на 22 ТВК мощностью 1 кВт в цифровом формате DVB-T.

"Вещание с телевышек в Чонгаре и Волновахе - это только начало. Мининформполитики Украины берет на себя обязательства обеспечить полноценное вещание UA|TV на Крым и Донбасс. И мы это обязательство выполним”, - заявил министр информационной политики Украины Юрий Стець.

Министр добавил, что в ближайшее время UA|TV начнет вещание также на Луганскую область.