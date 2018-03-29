На Донетчине из горящего садика спасли 93 ребенка, пострадала женщина
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре в здании детского дошкольного учреждения "Лесная сказка" получили вчера, около 12 часов дня.
Выяснилось, что пламя вспыхнуло в одной из комнат на втором этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений оттуда были эвакуированы 93 ребенка и 32 человека из состава персонала.
"Логопед-дефектолог, женщина 1961 года рождения, в попытке как можно быстрее покинуть место пожара, выпрыгнула из окна на 2 этаже. В результате женщина получила перелом костей таза и была госпитализирована в Центральную городскую больницу города Бахмут", - подчеркнули в ГСЧС.
Пожарным удалось потушить пожар, впрочем, пока причины возгорания до сих пор остаются неизвестными.
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