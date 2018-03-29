На Донетчине из горящего садика спасли 93 ребенка, пострадала женщина

29 марта, 2018, 10:45

В городе Часов Яр Донецкой области произошел пожар в одном из детских садиков, пострадала женщина-врач

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве отметили, что сообщение о пожаре в здании детского дошкольного учреждения "Лесная сказка" получили вчера, около 12 часов дня.

Выяснилось, что пламя вспыхнуло в одной из комнат на втором этаже. До прибытия пожарно-спасательных подразделений оттуда были эвакуированы 93 ребенка и 32 человека из состава персонала.

"Логопед-дефектолог, женщина 1961 года рождения, в попытке как можно быстрее покинуть место пожара, выпрыгнула из окна на 2 этаже. В результате женщина получила перелом костей таза и была госпитализирована в Центральную городскую больницу города Бахмут", - подчеркнули в ГСЧС.

Пожарным удалось потушить пожар, впрочем, пока причины возгорания до сих пор остаются неизвестными.