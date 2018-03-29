На Донбассе ранены двое украинских военных
Об этом сообщает пресс-центр сил АТО.
В частности, на Донецком направлении из 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП боевики обстреляли укрепления в районе Павлополя.
Минометы калибра 82 мм оккупанты применили по защитникам Широкина, а гранатометы и стрелковое оружие – вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутова, Песков, Опытного, Новотроицкого и Пищевика.
Кроме этого, под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки и Каменки, а из стрелкового оружия – Широкина, Шахты Бутовка и Павлополя. Также БМП оккупанты применили по украинским позициям возле Гнутова, Талаковки и Пищевика.
На Луганском направлении из крупнокалиберных пулеметов противник обстреливал украинские укрепления неподалеку Луганского.
В результате вражеского огня ранены двое украинских военных. Оба военнослужащих доставлены в лечебное учреждение. Им оказана необходимая медицинская помощь.
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