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На Днепропетровщине мужчина попросил знакомого отправить его по почте, чтобы обокрасть автомобиль с посылками

Днепрянин спрятался в ящик, чтобы обокрасть посылки "Новой почты"

Об этом говорится в решении Коминтерновского районного суда города Харькова.

Житель Днипра захотел ограбить почтовый автомобиль "Новой почты". Для этого он построил деревянный ящик, спрятадся в нем, предварительно попросив своего знакомого отправить его почтовым отправлением в Харьков.

Таким образом вор тайно проник в хранилище посылок, а потом в грузовой автомобиль.

Во время движения в грузовом отделении почтовой машины из Днипра в Харьков мужчина снял крышку ящика, в котором находился, и распаковал посылки, перевозившиеся рядом с ним. В результате правонарушитель завладел ноутбуком Toshiba, часами Apple Watch и мобильным телефоном Xiomi Redmi 4А. В общем мужчина нажился почти на 13 тысяч гривен.

Затем вор с похищенным имуществом влез обратно в ящик, но уже на следующий день его обнаружили сотрудники "Новой почты".

Во время судебного рассмотрения дела мужчина искренне раскаялся в совершенном преступлении. Тем не менее суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы.

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