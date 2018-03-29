Минюст готовится принудительно взыскивать задолженность с "Газпрома" почти по всему миру
Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что сейчас происходит начисление пени с "Газпрома", которая практически каждый день составляет полмиллиона долларов.
"Сейчас происходит процесс подготовки к принудительному взысканию данного решения на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет нам взыскать эти средства практически по всему миру", - отметил Петренко.
По его словам, Минюст продолжает взыскание задолженности с "Газпрома" согласно решения национального украинского суда. Таким образом уже более 100 млн грн было взыскано в государственный бюджет.
"У "Газпрома" нет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована данным решением суда, будет только увеличиваться и она будет взыскана в ближайшее время", - подытожил Петренко.
- Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" относительно компенсации за недопоставленные российским "Газпромом" объемы газа для транзита. Арбитраж присудил выплатить в пользу "Нафтогаза" $4,63 млрд.
- НАК "Нафтогаз Украины" назвал отказ российского "Газпрома" от поставок газа согласно произведенной предоплаты нарушением договора и невыполнением решения Стокгольмского международного арбитража.
- “Газпром” объявил о немедленном разрыве всех контрактов с Украиной и критически уменьшил давление на входе украинской ГТС.
- Польша начала срочные поставки газа в Украину.
- Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко заявила, что в Европе уже проходит процесс оценки российских активов для ареста в случае отказа "Газпрома" от выплат Украине.
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