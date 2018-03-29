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Минюст готовится принудительно взыскивать задолженность с "Газпрома" почти по всему миру


фото: minjust.gov
Минюст готовится к принудительному взысканию средств с компании “Гапром” согласно решению Стокгольмского арбитража на основании Нью-Йоркской конвенции

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что сейчас происходит начисление пени с "Газпрома", которая практически каждый день составляет полмиллиона долларов.

"Сейчас происходит процесс подготовки к принудительному взысканию данного решения на основании Нью-Йоркской конвенции, которая позволяет нам взыскать эти средства практически по всему миру", - отметил Петренко.

По его словам, Минюст продолжает взыскание задолженности с "Газпрома" согласно решения национального украинского суда. Таким образом уже более 100 млн грн было взыскано в государственный бюджет.

"У "Газпрома" нет шансов избежать ответственности и сумма долга, которая была зафиксирована данным решением суда, будет только увеличиваться и она будет взыскана в ближайшее время", - подытожил Петренко.

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