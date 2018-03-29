Мужчин взяли в команду чирлидеров впервые в истории американской футбольной лиги НФЛ

29 марта, 2018, 09:58

Команда "Лос-Анджелес Реймс" стала первой в том, что взяла мужчин в группу поддержки, которая состоит из женщин

Об этом сообщает издание USA Today.

Танцоры Квинтон Перрон (Quinton Peron) и Наполеан Джиннис (Napolean Jinnies) стали первыми мужчинами в истории американской национальной футбольной лиги (НФЛ), которых взяли в группу поддержки. Они будут танцевать вместе с чирлидершами.

Команда "Лос-Анджелес Реймс" приняла только двух мужчин с 76 желающих. Во время программы Good Morning America Джиннис рассказал, что процесс отбора был "непохожий ни на что до этого". Он отметил, что мужчин выбирали в течение трех недель. Все это время был наполнен репетициями и интервью, которые были одновременно "унизительными и удивительными".

Перрон и Джиннис всю жизнь занимались классическими танцами и танцевать вместе с 40 девушками-чирлидершами в следующем футбольном сезоне, который начнется осенью.

Congratulations to our 2018 Los Angeles Rams Cheerleaders! pic.twitter.com/gYlXtC0BOd — Rams Cheerleaders (@LARamsCheer) 26 марта 2018 г.

Как отметил телеканал "ABC", у команд "Балтимор Райвенс" и "Индианаполис Кольтс" есть мужчины-каскадеры, которые выполняют трюки. Однако Перрон и Джиллис станут первыми мужчинами в истории НФЛ, которые будут танцевать и выполнять акробатические приемы наряду с женщинами.