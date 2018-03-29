Мужчин взяли в команду чирлидеров впервые в истории американской футбольной лиги НФЛ
Об этом сообщает издание USA Today.
Танцоры Квинтон Перрон (Quinton Peron) и Наполеан Джиннис (Napolean Jinnies) стали первыми мужчинами в истории американской национальной футбольной лиги (НФЛ), которых взяли в группу поддержки. Они будут танцевать вместе с чирлидершами.
Команда "Лос-Анджелес Реймс" приняла только двух мужчин с 76 желающих. Во время программы Good Morning America Джиннис рассказал, что процесс отбора был "непохожий ни на что до этого". Он отметил, что мужчин выбирали в течение трех недель. Все это время был наполнен репетициями и интервью, которые были одновременно "унизительными и удивительными".
Thanks for having us #GoodMorningAmerica @LARamsCheer pic.twitter.com/qzoSFOVYIS— Napoleon Jinnies (@NapoleonJinnies) 28 марта 2018 г.
Перрон и Джиннис всю жизнь занимались классическими танцами и танцевать вместе с 40 девушками-чирлидершами в следующем футбольном сезоне, который начнется осенью.
Congratulations to our 2018 Los Angeles Rams Cheerleaders! pic.twitter.com/gYlXtC0BOd— Rams Cheerleaders (@LARamsCheer) 26 марта 2018 г.
Как отметил телеканал "ABC", у команд "Балтимор Райвенс" и "Индианаполис Кольтс" есть мужчины-каскадеры, которые выполняют трюки. Однако Перрон и Джиллис станут первыми мужчинами в истории НФЛ, которые будут танцевать и выполнять акробатические приемы наряду с женщинами.
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