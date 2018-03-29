Медики обнаружили новый орган в теле человека. Что такое интерстиция и почему ее не замечали раньше

29 марта, 2018, 12:28

Американские ученые объявили о новом открытии в физиологии человеческого организма - обнаружили новый орган, который состоит из целой сети микроскопических каналов в соединительных тканях

Об этом пишет The Independent.

Новый метод конфокальной лазерной эндомикроскопии позволил медикам провести осмотр интерстиции желчных протоков во время стандартной процедуры эндоскопии.

При этом это впервые встал как "открытое", заполненное жидкостью пространство, которое поддерживается сетью прочных коллагеновых тяжей", – рассказывает глава группы исследователей из нью-йоркской клиники Бет-Изрейел Нил Тейс.

В статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, Тейс и его коллеги отмечают, что ранее такие гистологические исследования проводили исключительно на препаратах, извлеченных из организма.

При этом трехмерная структура интерстиции теряла влагу и опадала, ее сосудистая сеть схлопувалася, не позволяя проявить всю свою сложность. Поэтому до сих пор ученым попадались только крохотные, заметные под микроскопом уплотнения, которые считались артефактом приготовления препарата.

“Но это были следы пустот, что зколапсувалися, – объясняет Нил Тейс. – Они всегда находились там. Однако, только когда мы смогли посмотреть на живую ткань, мы их увидели".

Действительно, дополнительные наблюдения обнаружили аналогичные структуры соединительной ткани различных органов и частей тела, их продемонстрировали и на криогенно замороженных образцах: под верхними слоями клеток желудочно-кишечного тракта, мочевого пузыря, кожи и так далее.

Структуры интерстициальной ткани образованы фибробластами, несущих на поверхности характерные белковые маркеры, а также коллаген — именно эти особенности позволяют Тейсу и его коллегам говорить о них как о едином органе -“интерстицию”.

По оценкам ученых, в этой ткани накапливается около 20 процентов всей жидкости нашего организма. Возможно, главной ее функцией является защита внутренних органов — вроде подушки безопасности.

Однако густая, заполненная жидкостью сосудистая сеть интерстиция может служить и эффективным путем распространения опухолевых клеток. Авторы показали, что некоторые из них способны оставлять место своего появления и, пользуясь соединительной тканью, перемещаться в лимфатическую систему и далее — по всему организму.

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