Макрон приедет на форум к Путину несмотря на отравление Скрипаля

29 марта, 2018, 18:29

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию в мае, несмотря на обвинения в причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля в Британии

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Reuters.

"На данный момент поездка все еще запланирована", - заявил Ле Дриан.

По его словам, в текущей ситуации важно поддерживать "откровенные" переговоры с Россией. Макрон планирует принять участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Отношения между Россией и Западом сейчас обострились из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии. США, Великобритания и страны Европейского Союза объявили о депортации отдельных российских дипломатов.