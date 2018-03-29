Макрон приедет на форум к Путину несмотря на отравление Скрипаля
29 марта, 2018, 18:29
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию в мае, несмотря на обвинения в причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля в Британии
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Reuters.
"На данный момент поездка все еще запланирована", - заявил Ле Дриан.
По его словам, в текущей ситуации важно поддерживать "откровенные" переговоры с Россией. Макрон планирует принять участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге.
Отношения между Россией и Западом сейчас обострились из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии. США, Великобритания и страны Европейского Союза объявили о депортации отдельных российских дипломатов.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало дурно в торговом центре, после чего ихгоспитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- Позже в тот же день Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
- Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
- Власти Канады также приняли решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией.
- 27 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций .
- В НАТО заявили о высылке 7 российских дипломатов, Ирландия вышлет трех, Молдова одного российского дипломата.
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