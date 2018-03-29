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Макрон приедет на форум к Путину несмотря на отравление Скрипаля


фото: REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Россию в мае, несмотря на обвинения в причастности РФ к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля в Британии

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Reuters.

"На данный момент поездка все еще запланирована", - заявил Ле Дриан.

По его словам, в текущей ситуации важно поддерживать "откровенные" переговоры с Россией. Макрон планирует принять участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Отношения между Россией и Западом сейчас обострились из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Британии. США, Великобритания и страны Европейского Союза объявили о депортации отдельных российских дипломатов.

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