Компания "РОСАВА" модернизирует мощности производства легковых шин. Новости компании

29 марта, 2018, 17:00

Масштабная модернизация, которая проходила на "РОСАВЕ" за последние годы, не прекращается. Наоборот, она набирает обороты

К примеру, только в прошлом году установлено новое технологическое оборудование известных европейских фирм: современные комплексы по сборке шин, линия инспекции качества, 10 шт. форматоров-вулканизаторов на 52 дюйма и другие. А уже в начале этого года в заводской лаборатории установлено новое оборудование для разработки резиновых смесей - профессиональный испытательный безроторный прибор - реометр MDR 3000 Professional производства компании MonTech, Германия.

Недавно на предприятие поступили три из десяти запланированных форматоров-вулканизаторов на 52 " мод. 400-52 UZYM13 компании UZER MAKINA , (Турция). Они будут размещены в цехе вулканизации шин основного производства, наряду с теми, что уже установлены в прошлом году. В эти дни начался монтаж четвертой по счету за время модернизации линии форматоров-вулканизаторов для легковых шин.

Новое оборудование обеспечит дополнительный выпуск конкурентных шин от 15 до 18 дюйма. Общий объем выпущенной за год продукции будет зависеть от выбранного типоразмера. Например, при вулканизации шин типоразмера 215/65R16 Solazo годовой объем составит 375 000 штук. Однако самый важный результат - полное отсутствие каких-либо дефектов шин после вулканизации. О качестве говорит и руководство предприятия.

"Главный наш принцип заключается в стремлении превышать ожидания водителей по качеству шин, комфорта и безопасности движения. Потребитель для нас - превыше всего! И мы, особенно сейчас, стараемся работать профессионально, внедряем новые технологии и инновации для того, чтобы наши с потребителями симпатии становились обоюдными, а бренды ROSAVA и PREMIORRI приносили только удовольствие тем, кто их выбирает. Поэтому коллектив предприятия поставил качество продукции на главное место", - комментирует генеральный директор Александр Далиба.