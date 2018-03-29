КНДР и Южная Корея проведут первый саммит за более 10 лет. Названа дата мероприятия
29 марта, 2018, 08:59
Представители Северной и Южной Кореи договорились о проведении первого за 10 лет совместного саммита 27 апреля
Об этом заявили чиновники правительства Южной Кореи, сообщает издание Reuters.
Последние сегодня провели переговоры на высоком уровне со своими северокорейскими коллегами.
Еще в начале марта страны договорились о проведении такого саммита на территории приграничного поселка Пханмунджом, когда президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправил делегацию в Пхеньян для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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- Отметим, северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил Китай. Там он пообещал президенту Си Цзиньпину избавиться от ядерного оружия и встретиться с должностными лицами США.
- После этой встречи эксперты высказать мнение, что визит Ким Чен Ына в Китай должен повысить его шансы на встречи с Трампом.
- Сам Трамп отметил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном и считает, что тот может наконец сделать верный для человечества выбор.
- Напомним, в марте представители Южной Кореи по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявили, что КНДР согласилась приостановить ядерные испытания и начать прямые переговоры с США.
- Накануне президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Ким Чен Ыном до мая.
- В ответ на это в Швеции заявили, что их страна готова стать местом исторической встречи между Трампом и северокорейским лидером.
- В Белом доме готовы к встрече между Трампом и Ким Чен Ыном, если КНДР выполнит свои обещания.
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