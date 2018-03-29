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КНДР и Южная Корея проведут первый саммит за более 10 лет. Названа дата мероприятия

Представители Северной и Южной Кореи договорились о проведении первого за 10 лет совместного саммита 27 апреля

Об этом заявили чиновники правительства Южной Кореи, сообщает издание Reuters.

Последние сегодня провели переговоры на высоком уровне со своими северокорейскими коллегами.

Еще в начале марта страны договорились о проведении такого саммита на территории приграничного поселка Пханмунджом, когда президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправил делегацию в Пхеньян для встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

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