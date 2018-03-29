КГГА советует магазинам заменить полиэтиленовые пакеты бумажными
29 марта, 2018, 15:41
Столичным магазинах будут рекомендовать заменить полиэтиленовые пакеты на бумажные
Об этом говорится в решении КГГА.
Киевский городской совет будет рекомендовать магазинам предлагать покупателям альтерантиву одноразовым полиэтиленовым пакетам, а именно биологические полимерные или бумажные пакеты, многоразовые сумки и тому подобное.
Контроль над выполнением решения возложили на Комиссию по вопросам торговли и предпринимательства, а также на Комиссию по вопросам экологической политики.
В решении отмечается, что ежегодно в Украине на 1 человека приходится более 500 полиэтиленовых пакетов, тогда как период разложения одного составляет более 100 лет.
В Киевсовете надеются, что такое решение позволит обеспечить защиту и сохранение окружающей среды в Киеве.
- Напомним, в декабре Киевский городской совет принял решение направить обращение к Верховной Раде Украины с инициативой законодательно запретить использование и продажу полиэтиленовых пакетов.
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