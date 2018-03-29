КГГА советует магазинам заменить полиэтиленовые пакеты бумажными

29 марта, 2018, 15:41

Столичным магазинах будут рекомендовать заменить полиэтиленовые пакеты на бумажные

Об этом говорится в решении КГГА.

Киевский городской совет будет рекомендовать магазинам предлагать покупателям альтерантиву одноразовым полиэтиленовым пакетам, а именно биологические полимерные или бумажные пакеты, многоразовые сумки и тому подобное.

Контроль над выполнением решения возложили на Комиссию по вопросам торговли и предпринимательства, а также на Комиссию по вопросам экологической политики.

В решении отмечается, что ежегодно в Украине на 1 человека приходится более 500 полиэтиленовых пакетов, тогда как период разложения одного составляет более 100 лет.

В Киевсовете надеются, что такое решение позволит обеспечить защиту и сохранение окружающей среды в Киеве.