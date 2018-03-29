 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

КГГА советует магазинам заменить полиэтиленовые пакеты бумажными


фото: paperbag
Столичным магазинах будут рекомендовать заменить полиэтиленовые пакеты на бумажные

Об этом говорится в решении КГГА.

Киевский городской совет будет рекомендовать магазинам предлагать покупателям альтерантиву одноразовым полиэтиленовым пакетам, а именно биологические полимерные или бумажные пакеты, многоразовые сумки и тому подобное.

Контроль над выполнением решения возложили на Комиссию по вопросам торговли и предпринимательства, а также на Комиссию по вопросам экологической политики.

В решении отмечается, что ежегодно в Украине на 1 человека приходится более 500 полиэтиленовых пакетов, тогда как период разложения одного составляет более 100 лет.

В Киевсовете надеются, что такое решение позволит обеспечить защиту и сохранение окружающей среды в Киеве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

29 марта, 2018 четверг

больше новостей

29 марта, 2018 четверг

28 марта, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать