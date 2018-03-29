Картину Ван Гога впервые за 20 лет выставили на аукцион

29 марта, 2018, 21:00

Картина Винсента Ван Гога "Женщины в дюнах, которые чинят сети" (1882) выставлена на аукционе Artcurial в Франции

Предварительная оценка стоимости полотна составляет 5 млн евро, сообщает The Guardian.

По данным издания, объявление о продаже картины вызвало ажиотаж у коллекционеров, поскольку работы художника все реже попадают на аукционы.

Это первая за 20 лет картина Ван Гога, выставленная на торги. Полотно относится к раннему периоду творчества художника. Торги назначены на 4 июня. Кроме этой картины коллекционерам предложат несколько полотен Поля Гогена.

В мае 1990 года на аукционе Сhristie's картина Ван Гога "Портрет доктора Гаше" ушел с молотка за рекордную для работ этого художника сумму в $82,5 млн.



