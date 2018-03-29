Картину Ван Гога впервые за 20 лет выставили на аукцион
29 марта, 2018, 21:00
Картина Винсента Ван Гога "Женщины в дюнах, которые чинят сети" (1882) выставлена на аукционе Artcurial в Франции
Предварительная оценка стоимости полотна составляет 5 млн евро, сообщает The Guardian.
По данным издания, объявление о продаже картины вызвало ажиотаж у коллекционеров, поскольку работы художника все реже попадают на аукционы.
Это первая за 20 лет картина Ван Гога, выставленная на торги. Полотно относится к раннему периоду творчества художника. Торги назначены на 4 июня. Кроме этой картины коллекционерам предложат несколько полотен Поля Гогена.
В мае 1990 года на аукционе Сhristie's картина Ван Гога "Портрет доктора Гаше" ушел с молотка за рекордную для работ этого художника сумму в $82,5 млн.
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