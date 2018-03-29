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Грузия высылает российского дипломата из посольства Швейцарии


фото: sputnik-georgia
В Грузии сообщили о высылке сотрудника Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси

Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

В сообщении говорится, что министерство иностранных дел Грузии осуждает использование химического оружия на территории Великобритании, что привело к физическим страданиям 3 человек и до серьезной угрозы жизни и здоровью других.

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"Это является серьезным вызовом для общественной безопасности. Министерство выражает солидарность с Соединенным Королевством, разделяет позицию Соединенного Королевства и международного сообщества по этому вопросу и объявляет сотрудника Секции интересов РФ в посольстве Швейцарии в Тбилиси как персону нон грата и просит ее покинуть Грузию в течение 7 дней”, - сообщает пресс-служба.

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