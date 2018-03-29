Грузия высылает российского дипломата из посольства Швейцарии
Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.
В сообщении говорится, что министерство иностранных дел Грузии осуждает использование химического оружия на территории Великобритании, что привело к физическим страданиям 3 человек и до серьезной угрозы жизни и здоровью других.
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"Это является серьезным вызовом для общественной безопасности. Министерство выражает солидарность с Соединенным Королевством, разделяет позицию Соединенного Королевства и международного сообщества по этому вопросу и объявляет сотрудника Секции интересов РФ в посольстве Швейцарии в Тбилиси как персону нон грата и просит ее покинуть Грузию в течение 7 дней”, - сообщает пресс-служба.
- Напомним, что после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- Позже того же дня Украина выслала 13 российских дипломатов в ответ на отравление Скрипача.
- Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил, что страны Евросоюза также начали высылать российских дипломатов. Среди них, в частности, Германия, Литва, Латвия, Эстония и другие.
- Правительство Австралии приняло решение о выдворении двух российских дипломатов-шпионов.
- Власти Канады также приняла решение о выдворении российских дипломатов в знак солидарности с Британией.
- 27 марта премьер-министр Болгарии Бойко Борисов распорядился отозвать посла страны из Российской Федерации для проведения консультаций .
- В НАТО заявили о высылке 7 российских дипломатов, Ирландия вышлет трех, Молдова одного российского дипломата.
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