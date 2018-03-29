Google Maps будет полноценно поддерживать украинский язык

29 марта, 2018, 20:12

После недавнего обновления сервис Google Maps будет поддерживать еще 39 языков, среди них и украинский

Об этом говорится на сайте Google.

"Четырнадцать лет назад Google Maps выглядел по-другому и поддерживал только английский язык. Сегодня более 1 миллиарда людей использует Google Maps, чтобы находить новые места, лучшие маршруты на машине, велосипеде и пешком”, - говорится в сообщении компании.

Отмечается, что Google Maps поддерживал украинский язык еще до обновления, однако сейчас разработчики обещают полноценную локализацию сервиса.