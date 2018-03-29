Главаря "титушек" Крысина арестовали на два месяца
29 марта, 2018, 22:52
Дарницкий райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно избрания одному из главарей "титушек" Юрию Крысину меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток
Об этом сообщает Громадське.
Крысина взяли под стражу до 29 мая без права выхода под залог.
Прокуратура назвала 4 основные основания для избрания такой меры пресечения: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, воспрепятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега.
Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в период Евромайдана, в ночь на 19 февраля 2014 года рядом с Софийской площадью в Киеве. Сам Крысин признает свою вину в избиении Веремия.
Сегодня Крысина отправили под стражу по другому делу - о пособничестве в похищении и пытках участников Евромайдана.
- Шевченковский райсуд Киева признал Юрия Крысина виновным в хулиганстве и приговорил его к четырем годам условного лишения свободы с испытательным сроком два года.
- ГПУ обжаловала условный срок для Крысина.
- 26 марта судья Дарницкого райсуда Киева Евгений Солодко объявил решение предоставить охрану "титушке" Юрию Крысину.
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