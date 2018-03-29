Главаря "титушек" Крысина арестовали на два месяца

29 марта, 2018, 22:52

Дарницкий райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры относительно избрания одному из главарей "титушек" Юрию Крысину меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток

Об этом сообщает Громадське.

Крысина взяли под стражу до 29 мая без права выхода под залог.

Прокуратура назвала 4 основные основания для избрания такой меры пресечения: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, воспрепятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега.

Крысин является фигурантом дела об убийстве журналиста Вячеслава Веремия, которое произошло в период Евромайдана, в ночь на 19 февраля 2014 года рядом с Софийской площадью в Киеве. Сам Крысин признает свою вину в избиении Веремия.

Сегодня Крысина отправили под стражу по другому делу - о пособничестве в похищении и пытках участников Евромайдана.