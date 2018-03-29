Герой Украины и журналист хотят взять Савченко на поруки

29 марта, 2018, 18:03

Общественный деятель, Герой Украины Степан Хмара и журналист Ирма Крат заявили о готовности взять на поруки народного депутата Надежду Савченко

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соответствующее ходатайство озвучил адвокат Савченко Дмитрий Бугай во время рассмотрения Апелляционным судом Киева жалобы на определение суда об аресте.

"Прошу приобщить данное заявление к материалам дела и при принятии решения учесть, что есть ходатайство о взятии на поруки моей подзащитной Савченко Хмарой", - сказал Бугай.

Прокуроры не возражали против приобщения к материалам дела указанного ходатайства.

Впоследствии коллегия судей решила удовлетворить ходатайство адвоката и приобщить заявление Хмары о желании взять Савченко на поруки к материалам производства.

Затем о желании взять Савченко на поруки также заявила журналист Ирма Крат.

Напомним, что 20 сентября прошлого года Ирма Крат вместе с экс-мэром Славянска Донецкой области Нелей Штепой вышли из здания суда с украинским флагом и вместе спели украинский гимн. В этот день подозреваемую в сепаратизме Штепу суд освободил под домашний арест.

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